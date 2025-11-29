Dua Lipa le hace un guiño a Shakira durante su concierto en Bogotá

Suscríbete a nuestros canales

Dua Lipa continúa con su paso por Latinoamérica, esta vez hizo una parada en Bogotá, Colombia, para ofrecer un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín que incluyó un homenaje a Shakira.

En su llegada a cada país latino con el ‘Radical Optimism Tour’, la cantante británica-albanesa ha demostrado un perfecto español con covers de canciones emblemáticas de cada nación y rindiendo honor a sus cantautores.

España, Madrid - ‘Héroe’ de Enrique Iglesias y ‘Me gustas tú’ de Manu Chao

Chile, Santiago - ‘El Duelo’ de La Ley

Argentina, Buenos Aires - ‘Tu misterioso alguien’, Miranda

Perú, Lima - ‘Cariñito’ del compositor peruano Ángel Aníbal Rosado

Una balada dentro de su electrizante concierto

La intérprete hizo una pausa de su repertorio en medio de su espectáculo, para dirigirse al público con unas palabras de admiración por la siguiente tonada, anunciando el cover.

Para su estadía en Bogotá, Dua Lipa eligió el tema ‘Antología’ de Shakira, una balada que ha trascendido generaciones de su exitoso álbum ‘Pies Descalzos’.

"Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo...", dijo antes de comenzar a sonar la dulce melodía de la guitarra que daba paso a su interpretación.

Con emoción y un coro al unísono del público bogotano, los asistentes siguieron a la cantante para ovacionarla al culminar.

Los esfuerzos de Dua Lipa para aprender español

Abierta a la cultura y el aprendizaje de nuevos idiomas, Dua Lipa se interesó en aprender en español luego de un acercamiento a la lengua a través de su recorrido por el mundo y amistades cercanas.

Este año, la estrella de la música firmó su compromiso para aprender al presentar y aprobar el examen oficial GCSE, que certifica un nivel básico de dominio del idioma en el sistema educativo británico.

Tiempo más tarde compartió el certificado que lo avala en su cuenta personal de Instagram con el siguiente mensaje: “¡Lo logré!”.