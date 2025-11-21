Shakira se convierte en la gran consejera de Lele Pons en su etapa como madre

Suscríbete a nuestros canales

Lele Pons se estrenó como mamá el 26 de julio de 2025, y desde entonces ha emprendido un viaje por la maternidad en compañía de su esposo Guaynaa, pero como primeriza tiene sus interrogantes y el miedo a no hacerlo bien.

En un vento público, la creadora de contenido reveló que Shakira ha sido su gran consejera en esta nueva etapa de su vida. Su admiración, va más allá de su música y la influencia que ha tenido por generaciones, por ello, no dudó en pedirle algunos consejos como madre de dos.

Lele Pons resaltó la conexión que tiene Milán y Sasha con su madre, lo que es evidente en cada actividad pública a las que asisten.

“Ella es una gran mamá y yo la admiro mucho como mamá, le pregunté de todo: ¿Cómo haces esto?. Los hijos de Shakira la aman, entonces me gustaría tener una relación tan bonita como ella tiene con sus hijos”, expresó.

Lele Pons aclara dudas sobre el bautizo

Ante la interrogante de que si Chayanne, tío de la venezolana, será padrino de Eloísa. Pons respondió con firmeza que “no”, pues los padrinos de ella están electos, sin embargo, falta que el padre elija a los suyos.

Cabe acotar que, el intérprete de “Torero” está casado con la exreina de belleza venezolana Marilisa Maronesse, quien es hermana de la madre de la influencer.

Respuesta contundente a la caída

Durante la celebración de la revelación de sexo de Eloísa, Lele Pons sufrió una terrible caída que pudo haber comprometido su embarazo. Aunque todo era festejo, el momento se volvió tenso y las críticas a Lele y Guaynaa por la impudencia.