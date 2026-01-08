Reconocido conductor de CNN enfrenta problemas de salud

Suscríbete a nuestros canales

El periodista y presentador de televisión mexicano, Fernando de Rincón, atraviesa problemas de salud según información revelada por su esposa Jullye Giliberti, en redes sociales. Todo comenzó por comentarios de televidentes notando la ausencia en su programa.

Rincón lleva con éxito el programa de análisis vespertino “Conclusiones CNN”, ganándose el cariño del público, quienes escribieron desesperados por saber de su salud y ausencia.

¿Qué tiene el periodista?

Su esposa aclaró que Fernando presenta malestares de salud, que comenzaron hace días y que lo han llevado en hacer una pausa en el programa para poder recuperarse completamente.

En este sentido, aseveró que el hombre no ha estado presente en ninguna transmisión, esperando que pueda conectarse lo más pronto posible con el fiel público.

“El sábado previo comenzó con escalofríos, fiebre alta, dolor de cabeza, congestión severa y una tos tan intensa que apenas puede hablar”, comentó Giliberti.

Finalizó el video aclarando que apenas su esposo este mejor de salud, será la primera en notificarlo. “Nada más quería avisarles que esa es la razón por la cual no saben de él. Apenas esté bien, yo les aviso”, mencionó.

Éxito con CNN

En el 2011 el mexicano llegó a la cadena CNN para conducir el espacio de noticias y momentos más relevantes de la jornada.

El programa que se transmite semanal ofrece análisis y monitorea los acontecimientos claves del día, abordando temas profundos con analistas y los protagonistas de los sucesos.