Periodista venezolana llora la muerte de su padre en pleno diciembre: "Duele"

Diciembre es un mes de celebración, comida, buena música y unión familiar. Sin embargo, para la periodista venezolana Gladys Rodríguez es de mucha tristeza por la muerte de su padre José Juan Rodríguez Ledezma, en Caracas.

Dolorosa partida

La comunicadora que lleva años radicada en Estados Unidos, realizó un post informando la partida de su progenitor con imágenes y un doloroso texto.

Rodríguez, aunque no mencionó de qué falleció el señor, resaltó el amor que siempre tuvo y la justicia que le enseñó.

“Tú partida duele hondo, pero también sé que ahora estás en un lugar mejor. Gracias papi por tu legado, por tu sentido de justicia y por esos valores como la integridad y la honradez que junto a mi mamá procuraste sembrarnos. Dios te tenga en su santa gloria”, escribió.

Palabras de agradecimiento

En este sentido, Gladys que acumula 773 mil seguidores en su perfil de la camarita, extendió palabras de agradecimiento para seguidores, amigos y compañeros del gremio que se tomaron el tiempo de escribirle para darle el sentido pésame.

Eduardo Rodríguez, Carla Angola, Goizader Azua, Fabiola Colmenarez, Nelly Pujols, Adrián Delgado, Albany Lozada, Luis Olavarrieta, Maite Delgado y Amanda Gutiérrez, fueron de los escribieron en el post.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo para enviarnos mensajes de solidaridad, cariño y acompañamiento por el fallecimiento de mi padre”, destacó.

Finalmente, Rodríguez comentó que el recuerdo de su progenitor estará para siempre en su corazón, alma y mente, por los momentos únicos que vivieron.