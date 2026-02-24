MLB: Brayan Bello recupera su arma secreta para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Brayan Bello es de los lanzadores más queridos de Medias Rojas de Boston. Un dominicano que se ganó la afición, al afrontar dos campañas como as de rotación pese a no estar preparado. Para su cuarta campaña, recuperó el domino de un pitcheo élite en MLB.

Bello vuelve a ser una amenaza real en el montículo tras rescatar su cambio de velocidad. El derecho admitió que perdió la sensibilidad de este pitcheo el año pasado por enfocarse en el 'cutter', pero tras el invierno, su arma secreta está de vuelta para ayudar a Red Sox en 2026.

Brayan vs Azulejos (primer juego de Spring Training) lanzó: 1.1 EL de 4 CL. Sin embargo, el dominicano se mostró tranquilo con su cambio: "Estoy contento, porque fui consistente y tuve mucha profundidad, mucho movimiento, lo he estado trabajando en los últimos meses".

El dominicano resaltó que Ranger Suárez lo ayudó a fortalecer su curva, con un mejor agarre: "Este año llegando al campamento saludable, agregando la curva y teniendo de vuelta el cambio, que es uno de mis mejores pitcheos y creo que voy a tener una mejor temporada".

Red Sox confía en Brayan Bello

Medias Rojas de Boston confían plenamente en el desempeño de Bryan Bello en la temporada 2026. El equipo agregó a Sonny Gray, Ranger Suárez para alivianar la responsabilidad del dominicano. En teoría será la cuarta espada de una rotación de pitcheo competitiva.

La madurez de Bello es evidente tras superar las 500 entradas en Grandes Ligas. Con el respaldo de Alex Cora y una rotación experimentada, el dominicano proyecta una campaña completa. Red Sox confían en que su evolución será el factor X en el año.

Cora sobre Brayan: "Es un muchacho en el que podemos confiar. Puede darnos innings. Es muy bueno en lo que hace. Está en un buen momento. Déjenlo ser".

Proyección de Brayan Bello con Red Sox en 2026

Baseball-Reference ya dio a conocer la proyección de Brayan Bello para la temporada 2026 de Grandes Ligas. El dominicano de Red Sox, tendrá números interesantes, acorde a lo que ha mostrado en los últimos años. Si tiene una campaña saludable, probablemente registre los mejores números de su carrera.

Proyección de Bello en 2026:

- 11-9, 3.85 efectividad, 1 salvado, 159.0 entradas, 147 hits, 68 carreras limpias, 18 jonrones, 56 boletos, 137 ponches, 1.27 WHIP