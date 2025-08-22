MLB: Brayan Bello busca reafirmar su narrativa antes Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Brayan Bello es una de las grandes apuestas de Medias Rojas de Boston. Apadrinado por Pedro Martínez, su talento no se discute: está hecho para dominar en Grandes Ligas. Hoy no solo lanza contra Yankees, hoy quiere reafirmar su narrativa como el dominador del Bronx.

Agosto ha sido productivo para Bello: marca de 2-1, 3.50 ERA y 14 ponches. Su rendimiento mantiene a Red Sox en la carrera por la postemporada. Hoy enfrenta a Yankees en una de las series clave del año, donde buscará imponer su dominio como ya lo hizo en el Bronx.

Brayan en su carrera contra Yankees de Nueva York: 4-3, 2-21 ERA, 53.0 IL, 13 CL, 44 SO. Números impresionantes que le dan un punto a su narrativa de dominante; dato que se mantiene cuando le toca jugar en el mítico Yankee Stadium: 2-1, 1.85 ERAm 24.1 IL, 5 CL y 13 SO.

Brayan Bello sabe cómo silenciar al Bronx: hoy puede convertirse en verdugo

Brayan Bello ha enfrentado a los Yankees de Nueva York en 9 ocasiones y ha logrado resultados positivos. Su efectividad de 2.21 contra los del Bronx no es una casualidad, es un patrón que se ha repetido en muchas ocasiones. Logra silenciar los bates con un dominio pasmoso.

Si en esta apertura el dominicano vuelve a mostrar su calidad y suma una victoria, se va a consolidar como el nuevo verdugo del Bronx. Un rol que pocos latinos han mantenido a lo largo de su carrera; sin ir muy lejos, Pedro Martínez registró 8-4 en su carrera en Yankee Stadium con 2.95 de ERA.

Números de Brayan Bello con Medias Rojas de Boston en 2025

Brayan Bello es uno de los mejores lanzadores de la temporada 2025 para Medias Rojas de Boston. Su comienzo fue bastante lento, pero luego poco a poco encontró un ritmo demoledor. La idea era trabajar fuerte con sus pitcheos quebrados y encontró el equilibrio para lograr las victorias.

Números de Bello en 2025:

- 22 juegos, 21 aperturas, 9-6, 3.23 efectividad, 128.0 entradas, 116 hits, 46 carreras limpias, 14 jonrones, 45 boletos, 97 ponches, 1.26 WHIP