Belinda se someterá a una cirugía por problemas de salud

Belinda se encuentra en uno de los momentos más fructíferos de su carrera actoral y musical. Sin embargo, en medio de este torbellino de éxitos, la intérprete ha revelado un importante problema de salud que la llevará al quirófano.

La artista confirmó a la prensa que deberá someterse a una cirugía de rodilla en los próximos meses debido a una lesión que sufrió en el menisco hace poco tiempo.

A pesar de la gravedad de la situación, no ha parado profesionalmente, lo que ha complicado la programación de la intervención quirúrgica.

La información se confirmó durante el estreno de "Mentiras All Stars", donde se le preguntó sobre su operación, Belinda respondió con sinceridad que, debido a su apretada agenda la intervención se ha retarasado.

“Sí, es que no he podido descansar. Ya mis fans me van a dejar descansar en Navidad porque para operarme la rodilla necesito por lo menos un mes para no pisar y no sé cuándo va a poder ser eso”, detalló.

La salud de Belinda en riesgo por su agenda

Hace semanas, había compartido una imagen usando un aparato de fisioterapia, alertando a sus seguidores en Instagram sobre su situación médica.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, la cantante admitió que su salud se ha visto afectada por la alta demanda de sus compromisos. "Yo me he enfermado, tengo roto el menisco, estoy mal de la garganta. Ha sido un año de mucho trabajo para mí...”, explicó.

A pesar de los malestares, Belinda continúa firme a no defraudar a sus fans ni a su equipo.