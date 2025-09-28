Lista de teléfonos que se quedarán sin Whatsapp a partir del 1° de octubre

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1° de octubre, muchos usuarios dejarán de disfrutar las bondades de la aplicación móvil de WhatsApp, debido a que sus equipos no soportarán las nuevas actualizaciones dadas las versionas antiguas del sistema operativo.

De manera constante, Meta implementa cambios para garantizar una experiencia amena y segura para numerosas personas a nivel mundial. Estas medidas afectan a ciertos modelos de celulares, los cuales quedan obsoletos y sus dueños deben tomar medidas preventivas al respecto.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Los dispositivos afectados son aquellos que poseen Android 5.0 o versiones anteriores. De igual modo, los modelos Iphone que utilicen iOS 15.1 o anteriores.

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G de primera generación

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6

En este sentido, quienes deseen corroborar la versión del sistema que posee su celular deben ingresar en la sección de “Configuración” o “Ajustes” y visualizar las características.

¿Qué puedo hacer si el celular forma parte de la lista?

Aunque la empresa Meta suele enviar una notificación a los usuarios afectados, existen algunas medidas que puedes aplicar con antelación, entre estas: