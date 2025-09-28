Lista de teléfonos que se quedarán sin Whatsapp a partir del 1° de octubre

A partir del 1° de octubre, muchos usuarios dejarán de disfrutar las bondades de la aplicación móvil de WhatsApp, debido a que sus equipos no soportarán las nuevas actualizaciones dadas las versionas antiguas del sistema operativo.
De manera constante, Meta implementa cambios para garantizar una experiencia amena y segura para numerosas personas a nivel mundial. Estas medidas afectan a ciertos modelos de celulares, los cuales quedan obsoletos y sus dueños deben tomar medidas preventivas al respecto.
Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp
Los dispositivos afectados son aquellos que poseen Android 5.0 o versiones anteriores. De igual modo, los modelos Iphone que utilicen iOS 15.1 o anteriores.
-
Samsung Galaxy S5
-
LG G3
-
Sony Xperia Z2
-
Motorola Moto G de primera generación
-
Huawei Ascend Mate 2
-
HTC One M8
iPhone
-
iPhone 5
-
iPhone 5c
-
iPhone 6
En este sentido, quienes deseen corroborar la versión del sistema que posee su celular deben ingresar en la sección de “Configuración” o “Ajustes” y visualizar las características.
¿Qué puedo hacer si el celular forma parte de la lista?
Aunque la empresa Meta suele enviar una notificación a los usuarios afectados, existen algunas medidas que puedes aplicar con antelación, entre estas:
-
Actualizar el sistema operativo: Corrobora si tienes actualizaciones pendientes.
-
Adquiere un equipo móvil: Los equipos móviles que no acepten renovaciones del sistema operativo, deberán ser cambiados por unos más modernos.
-
Respaldo de seguridad: Desde Google Drive puedes almacenar información valiosa ya sea fotos, videos, datos personales y mucho más. El proceso puede llevarte varias horas y deberás realizarlo antes del 1° de octubre cuando entre en vigor la medida.