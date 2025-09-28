Virales

Lista de teléfonos que se quedarán sin Whatsapp a partir del 1° de octubre

Conoce si tu equipo móvil se encuentra en la lista y si deberás tomar medidas preventivas al respecto 

Por

Meridiano

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 08:07 pm
Lista de teléfonos que se quedarán sin Whatsapp a partir del 1° de octubre
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1° de octubre, muchos usuarios dejarán de disfrutar las bondades de la aplicación móvil de WhatsApp, debido a que sus equipos no soportarán las nuevas actualizaciones dadas las versionas antiguas del sistema operativo.

NOTAS RELACIONADAS

De manera constante, Meta implementa cambios para garantizar una experiencia amena y segura para numerosas personas a nivel mundial. Estas medidas afectan a ciertos modelos de celulares, los cuales quedan obsoletos y sus dueños deben tomar medidas preventivas al respecto.

Foto: Referencial / Cortesía

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Los dispositivos afectados son aquellos que poseen Android 5.0 o versiones anteriores. De igual modo, los modelos Iphone que utilicen iOS 15.1 o anteriores.

  • Samsung Galaxy S5

  • LG G3

  • Sony Xperia Z2

  • Motorola Moto G de primera generación

  • Huawei Ascend Mate 2

  • HTC One M8

iPhone

  • iPhone 5

  • iPhone 5c

  • iPhone 6

En este sentido, quienes deseen corroborar la versión del sistema que posee su celular deben ingresar en la sección de “Configuración” o “Ajustes” y visualizar las características.

¿Qué puedo hacer si el celular forma parte de la lista?

Aunque la empresa Meta suele enviar una notificación a los usuarios afectados, existen algunas medidas que puedes aplicar con antelación, entre estas:

  • Actualizar el sistema operativo: Corrobora si tienes actualizaciones pendientes.

  • Adquiere un equipo móvil: Los equipos móviles que no acepten renovaciones del sistema operativo, deberán ser cambiados por unos más modernos.

  • Respaldo de seguridad: Desde Google Drive puedes almacenar información valiosa ya sea fotos, videos, datos personales y mucho más. El proceso puede llevarte varias horas y deberás realizarlo antes del 1° de octubre cuando entre en vigor la medida.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada
Sabado 27 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Virales