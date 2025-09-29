Kairat vs Real Madrid: La travesía más lejana del Rey de Europa en la Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se prepara para un encuentro histórico al visitar Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty en la fase principal de la Champions League. Este partido, que se jugará el 30 de septiembre en el estadio "Ortalık", marca el desplazamiento más lejano en la historia oficial del club español. El ambiente en Almaty estará cargado de expectación, con muchos aficionados viajando para presenciar el duelo.

El Kairat Almaty llega al encuentro tras una contundente derrota (1-4) en la primera jornada ante el Sporting de Portugal. A pesar del resultado, el equipo kazajo demostró intención ofensiva, generando nueve disparos, aunque su defensa se vio superada. En su liga local, los "amarillo-negros" se mantienen firmes, liderando la tabla. El encuentro también será una vitrina para jóvenes talentos locales como el delantero Dastan Satpayev y el portero Sherkhan Kalmurza.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso sufrió su primera derrota de la temporada ante el Atlético de Madrid (2-5), rompiendo una racha de siete victorias consecutivas. El técnico expresó su preocupación por la falta de intensidad de su equipo, declarando que deben "elevar su nivel de juego en todos los aspectos". Sin embargo, la plantilla cuenta con el liderazgo de Kylian Mbappé, máximo goleador de LaLiga, y el buen momento de Vinícius Júnior y el joven Arda Güler.

El partido se presenta con desafíos para el Real Madrid, que tendrá cuatro bajas en defensa, incluyendo a Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold por lesión, y Dani Carvajal por suspensión. El Kairat también sufre ausencias importantes en la portería y el mediocampo. Se espera que el equipo español domine el encuentro; sin embargo, la nueva mentalidad ofensiva del Kairat y los problemas defensivos recientes de los "merengues" podrían garantizar un partido con anotaciones de ambos lados.

