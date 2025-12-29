Tatiana Capote reaparece tras un delicado infarto y así luce

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza Tatiana Capote reapareció en redes sociales, para darle un mensaje de amor y esperanza a sus seguidores en Navidad. A través de Instagram, la 1ra finalista del Miss Venezuela 1979, se mostró risueña, estable y feliz.

Momento de salud

Fue en el mes de octubre que el nombre de la ganadora de “Bailando con las reinas”, tomó los medios nacionales, al confirmase que había sufrido un infarto y se encontraba en cuidados intensivos en un centro de salud de Miami, Estados Unidos.

Según los reportes la artista de 63 años fue sometida a diálisis para una purificación de la sangre y exceso de agua, ya que no había podido expulsar orina por sí sola.

Tatiana de regreso

En la publicación Capote aparece con una ajustada braga, su cabellera rubia y enorme sonrisa, posando en la compañía de su madre, Leyla Abdel de Capote, y su esposo, José Paniagua.

En la imagen la familia estaba degustando hallaca, ensalada de gallina y brindado por la vida, lo que demuestra que la salud de la querida y respetada actriz está muy bien.

Los mensajes de cariño por parte de internautas no se hicieron esperar, todos felices por verla de nuevo sonreír y esperando que siga bien, para disfrutar muchos años más.