Osmel Sousa responde sin miedo a los ataques de Tatiana Capote

Osmel Sousa ha reaccionado a los fuertes comentarios realizados por la actriz y exreina de belleza Tatiana Capote. La polémica surgió hace días cuando la artista utilizó Facebook para lanzar un contundente mensaje en contra de Osmel, tachándolo de “mala gente, falso y chismoso”,

“Nunca voy a entender tanta falsedad de tu parte Osmel, y sabes por qué, porque no fue un chisme, lo escuche de tu boca y no te voy a respetar nunca, ya que eres una persona mala y te molestan mis éxitos. Jamás pensé que me pudieses tener tanto odio”, escribió Tatiana.

Osmel responde

Tras la publicación que ha dado mucho de que hablar en las plataformas 2.0, el conocido “Zar de la belleza”, respondió sin filtros y pelos en la lengua a Capote, quien lleva años residenciada en Miami, Estados Unidos.

Osmel aseveró que nunca tuvo una mala opinión de la Miss Barinas 1979, y que solo se trata de un mal entendido. “Nada yo nunca hablé mala de ella, al contrario, le tuve mucho cariño y hace cuarenta años que no le veo, ni se ella. Que tristeza”, escribió.

¿Por qué del conflicto?

Conocedores del Miss Venezuela afirman que la molestia de Capote viene desde que Osmel dijo en uno de sus programas, que ella había llegado como 1ra finalista gracias a la ayuda que recibió del gordo Jorge Mejías Alemán, quien era relacionista del certamen en aquel momento.

El hacedor de reinas aseguró que el puesto de 1ra finalista había sido de María Fernando Ramírez, Miss Distrito Federal, quien terminó siendo 2da finalista, ocasionando que sus familiares agredieran a parte del jurado de ese año, en las instalaciones del Hotel Caracas Hilton.