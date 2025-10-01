Candidata del Miss Venezuela 2025 es comparada con Amanda Dudamel

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por la corona del Miss Venezuela 2025 está que arde y, sus candidatas han dado de qué hablar incluso antes que iniciaran todas las actividades previas a la noche final, pautada para el mes de diciembre.

Entre los comentarios que se han generado en redes sociales sobre las modelos que actualmente participan en el certamen, trascendieron las comparaciones entre María Evangelista Alayón y la Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel.

Miss Venezuela 2025: ¿Amanda y María "separadas al nacer"?

En diferentes publicaciones de la actual representante del estado Amazonas, cientos de usuarios resaltaron su gran parecido físico con la virreina universal, e incluso, muchos se confundieron al ver comparaciones de ambas.

En los comentarios, prevalecen mensajes como: “Juré que era Amanda en ambas fotos”, “Sii ella me da muchas vibes de Amanda”, “Como dos gotas de agua”, “Pensé que era la misma”, “Sí se parecen mucho”.

Vale resaltar que, desde el inicio de este camino a la corona, Alayón ha sido una de las favoritas del público que, insistentemente pide a gritos sea incluida en el top final del Miss Venezuela 2025, incluso, afirman que podría quedarse con el trono que hasta ahora le pertenece a Stephany Abasali.

¿Quién es María Evangelista Alayón?

En su perfil público, María Evangelista figura como abogada, tiene 27 años y mide aproximadamente 1.80 m. Su dominio del inglés también ha sido resaltado como parte de su perfil profesional.

Entre sus hobbies destacan: viajar, conocer otras culturas, entrenar, leer, ver películas, cuidar del cuerpo y la alimentación, compartir con la familia, aprender, conectar y vivir con intención.

En el año 2017 participó en el Miss Carabobo, lo que demuestra que ya posee experiencia en este tipo de templetes. Asimismo, su causa social es potenciar la educación por lo que ve al Miss Venezuela 2025 como una ventana para alzar la voz en cuanto a este tema.