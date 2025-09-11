Miss Venezuela 2025: Las candidatas reciben su banda ¿Cuál es tu favorita? (Minuto a minuto)

La noche de este 11 de septiembre, la Organización Miss Venezuela liderada por Nina Sicilia, celebra la imposición de bandas a sus candidatas del 2025, una de las ceremonias más esperadas por las soñadoras que buscan quedarse con el título que actualmente posee Stephany Abasali.
Bajo la conducción de José Andrés Padrón, el evento es realizado en el recién remodelado estudio 1 del canal de la colina. Andrea Rubio, Miss International 2023, es la encargada de la conducción del streaming.
Candidatas del Miss Venezuela: estos son los estados
- Miss Amazonas:
- Miss Anzoátegui: Liuva Hernández
- Miss Apure:
- Miss Aragua: Estefanía Díaz
- Miss Barinas:
- Miss Bolívar: Yosdany Navarro
- Miss Carabobo: Auri López
- Miss Cojedes:
- Miss Delta Amacuro:
- Miss Dependencia Federales: Valentina Martínez
- Miss Distrito Caiptal: Andrea Molina
- Miss Falcón:
- Miss Guárico: Johanna Aponte
- Miss Lara:
- Miss La Guaira: Génesis Núñez
- Miss Mérida:
- Miss Miranda:
- Miss Monagas:
- Miss Nueva Esparta:
- Miss Portuguesa: Génesis Mendoza
- Miss Sucre:
- Miss Táchira: Valeria del Amor
- Miss Trujillo: Daniela Sandoval
- Miss Yaracuy:
- Miss Zulia: Valeria di Martino