Clara Vegas homenajea a su madre Andreína Goetz con vestido del Miss Venezuela 1990

Hace 35 años se coronó Andreína Goetz como Miss Venezuela 1990 con un vestido que llamó la atención por elegancia y la forma de llevarlo sobre el escenario. Tres décadas más tarde, su hija Clara Vegas y aspirante al título de belleza, lo usa para honrar a su madre en medio de su camino para conquistar la corona.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo y actriz, de 23 años, publicó una sesión fotográfica en donde luce el vestido de su madre con mucha honra. Además, compartió un mensaje dirigido a la exreina de belleza agradeciéndole por su apoyo en su proceso rumbo al Miss Venezuela 2025.

“Me siento infinitamente agradecida de tenerte a mi lado en este proceso. Me haz brindado todo tu apoyo para seguir en tus pasos y la libertad de forjar mi propio camino. 35 años después. Wow. Gracias mami. Te amo”, escribió la jovencita.

Clara se ganó la admiración de los usuarios en redes sociales con cada foto posteada. En los comentarios, destacaron mensajes como: “Cada foto mejor que la anterior, bellísima”, “Me encanta ver cómo has ido entrado en la piel de una Reina de Belleza”, “Bella como su madre”.

Clara Vegas pisa fuerte en la temporada de la belleza

Desde el anuncio de su candidatura, la hija de Andreína Goetz inició fuerte hasta convertirse en una de las favoritas al Miss Venezuela 2025. Aunque su nula experiencia en los certámenes puede ser algo que juegue en contra, Clara Vegas pisó fuerte y evoluciona con cada clase.

Será este mes que conoceremos qué estado representaran las candidatadas oficiales para la noche más linda del país, sin embargo, cabe destacar que, algunas ya se conocen por ser las ganadoras de los regionales.