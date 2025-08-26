La hija de Andreína Goetz que Osmel Sousa rechazó en el Miss Venezuela (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Andreína Goetz es una de las Miss Venezuela que ha recobrado importancia en los últimos meses por la recién participación de su hija Clara Vegas en el certamen nacional. Sin embargo, lo que pocos saben es que su hija mayor, Sofía, intentó en alguna oportunidad ser parte de las candidatas oficiales, pero fue rechazada por la organización.

Sofía Vegas, la hija mayor de la Miss Venezuela 1990 contó el temido proceso al cual se sometió en 2015 cuando llegó a la famosa quinta para ser aprobada por los directivos de la organización en aquel entonces, presidida por Osmel Sousa.

Criticas fuertes sobre su cuerpo

Al cumplir los 18 años en 2015, la creadora de contenido viajó desde Boston hasta Caracas tras ser entusiasmada por su peluquero de toda la vida, quien la vio con estampa de reina.

Preparada con todos los requisitos para hacer el casting privado, ya en la quinta Miss Venezuela, Osmel Sousa lanzó fuertes críticas a la jovencita, sugiriéndole algunos retoques estéticos para mejorar su imagen.

“Te tenemos que operar la nariz, te tenemos que operar los senos y tienes que rebajar 8 kilos y tal vez ganes el Miss Mundo”, comentó Sofía sobre los comentarios del “Zar de la belleza”.

Luego de este encuentro, la hija de Andreína Goetz desechó su idea de ser reina de belleza. Por último, en su vídeo le extendió su apoyo a su hermana Clara Vegas.

Clara Vegas camino al Miss Venezuela

La modelo de 1,85 metros de altura se postuló hace meses a las filas del certamen nacional, sin embargo, no fue hasta el pasado jueves 21 de agosto que su candidatura se hizo oficial.

Clara Vegas, es una de las favoritas de los usuarios en redes sociales, su personalidad avasallante y autenticidad se ha ganado el cariño del público.