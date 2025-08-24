Farándula

Osmel Sousa lamenta la muerte de una emblemática Miss Universo latina ¡Paz a su alma!

El hacedor de reinas envió palabras de condolencias para los familiares de la belleza universal 

Por Elvis González
Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 04:45 pm
Osmel Sousa / Cortesía
Osmel Sousa “El zar de la belleza”, utilizó su perfil de Instagram para enviar condolencias a los familiares y amigos de la Miss Universo 1962 Norman Nolan. La belleza falleció en Miami, dejando un legado de ser la primera y única mujer en darle a Argentina la corona Miss Universo.

Reina querida

Nolan falleció el miércoles 20 de agosto a los 87 años, según informaron medios argentinos. La belleza vivía en Estados Unidos, lugar donde comenzó su historia el 14 de julio de 1962, cuando ganó el título en una gala realizada en Miami Beach.

Aunque no se conoce de qué falleció la soberana universal, medios han escrito que en los últimos años había estado radicada en un apartamento en la avenida Collins. Además, afirman que vivía sola y que había estaba pasando momentos difíciles por la muerte de su hermana Nancy, hace dos años.

Miss Universo se pronuncia

La organización universal utilizó el perfil oficial de Instagram, para compartir un mensaje de despedida a Nolan, esa belleza de piel blanca, cabellos negros y ojos claros que conquistó al jurado en la edición número 11.

La página posteó un video de Nolan en su natal Argentina, siendo recibida como la primera reina universal, con la corona y banda.

“La organización Miss Universo extiende sus más sinceras y sentidas condolencias a la familia y amigos. Su elegancia, belleza y espíritu pionero dejó una huella imborrable en nuestra historia”, escribieron.

Igualmente, Osmel Sousa, presidente advisor del concurso, posteó un video en su cuenta de Instagram, lamentado la partida de Nola. “El universo pierde una estrella”, escribió el hacedor de reinas.

