Murió Norma Beatriz Nolan, la primera Miss Universo de Argentina

La reina de belleza se coronó en Miami como la mujer más hermosa en 1962

Por Kleimar Reina
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 05:48 pm
Norma Beatriz Nolan / Cortesía
Distintas páginas de belleza anunciaron el fallecimiento de la Miss Universo 1962, Norma Beatriz Nolan a los 87 años.

Nacida en 22 abril de 1938, en Venado Tuerto, Argentina, Norma Nolan conquistó la corona universal con 24 años. Sin embargo, luego de su reinado mantuvo su vida personal lejos de los reflectores, pues nunca se involucró con el espectáculo ni concedió entrevistas a los medios de comunicación.

Según información extraoficial, la exreina de belleza habría muerto ayer, 20 de agosto. Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a Nolan perder la vida.

Primera Miss Universo argentina

Norma Beatriz Nolan es hasta el momento la única argentina que ha logrado conquistar el título de Miss Universo. Fue en 1962 que una guapa mujer de 24 años se impuso ante 52 de candidatas oficiales de otros países.

La argentina se ganó la mirada de los nueves jurado y del público en el Miami Beach Auditorium, donde se llevó a cabo el certamen de belleza.

Resultados finales:

  • Miss Universo 1962 – Norma Nolan
  • 1ra Finalista Islandia - Anna Geirsdóttir
  • 2da Finalista Finlandia - Anja Järvinen
  • 3ra Finalista Taiwán – Helen Liu
  • 4ta Finalista Brasil Olívia Rebouças

