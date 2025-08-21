Murió Norma Beatriz Nolan, la primera Miss Universo de Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Distintas páginas de belleza anunciaron el fallecimiento de la Miss Universo 1962, Norma Beatriz Nolan a los 87 años.

Nacida en 22 abril de 1938, en Venado Tuerto, Argentina, Norma Nolan conquistó la corona universal con 24 años. Sin embargo, luego de su reinado mantuvo su vida personal lejos de los reflectores, pues nunca se involucró con el espectáculo ni concedió entrevistas a los medios de comunicación.

Según información extraoficial, la exreina de belleza habría muerto ayer, 20 de agosto. Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a Nolan perder la vida.

Primera Miss Universo argentina

Norma Beatriz Nolan es hasta el momento la única argentina que ha logrado conquistar el título de Miss Universo. Fue en 1962 que una guapa mujer de 24 años se impuso ante 52 de candidatas oficiales de otros países.

La argentina se ganó la mirada de los nueves jurado y del público en el Miami Beach Auditorium, donde se llevó a cabo el certamen de belleza.

