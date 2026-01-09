Estos son los encuentros para la jornada de hoy en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, tienen preparada una prometedora jornada, para darle continuidad a la etapa del Round Robin.

En esta oportunidad, las plazas que gozarán de buen beisbol serán la de Valencia y nuevamente la Isla de Margarita. Por su parte, las Águilas del Zulia tendrán su primer día libre en esta etapa de postemporada.

Juegos para hoy en el Round Robin de la LVBP:

-Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Cardenales de Lara vs Bravos de Margarita las 7:30pm en el estadio Nueva Esparta.

En el primer choque, estás dos novenas se enfrentarán por segunda ocasión en los playoffs. Mientras que, será la primera oportunidad que "Crepusculares" e "Insulares" choquen en este Round Robin.