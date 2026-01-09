Águilas divide en Margarita y escala en la tabla del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

A punta de batazos las Águilas del Zulia regresaron a la senda victoriosa en la jornada de este jueves, luego de dividir en la miniserie de dos compromisos en el estadio Nueva Esparta (Margarita).

Los dirigidos por Lipso Nava fueron liderados por los sluggers José Pirela y Andrés Chaparro, para terminar superando 11 carreras por 5 a los Bravos de Margarita.

Resumen:

El primer tercio del encuentro fue de "toma y dame". Los locales tomaron la delantera con un par de anotaciones en el capítulo inicial, pero con un rally de cuatro carreras en la alta del tercero sellada con un cuadrangular de Andrés Chaparro los "Aguiluchos" voltearon la pizarra hasta la parte baja, cuando Wilson García respondió rápidamente con otro bambinazo de dos carreras para igualar la pizarra parcialmente (4-4).

La igualdad en el marcador se mantuvo hasta el quinto tramo, capítulo donde todo comenzó a inclinarse hacia los visitantes tomando una ventaja de tres rayitas y que pudieron aumentar en el siguiente inning, tras pisar el plato nuevamente en cuatro ocasiones.

Los isleños descontaron en la baja del séptimo con sencillo remolcador de Carlos Pérez, no obstante, no pudieron descifrar al resto de los brazos del Zulia. Por lo tanto, no hubo más movimiento en el electrónico.

Águilas se mete en el segundo puesto:

Con esta victoria, Águilas dejó su balance en 2-1 y le arrebató el segundo puesto a Bravos, quienes ahora ocupan el tercer lugar con récord de .500 (1-1).