MLB: José Altuve tiene una cita con la historia en 2026

El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas trae consigo una historia fascinante para el beisbol venezolano. José Altuve, el estelar segunda base de los Astros de Houston, se encuentra en el umbral de un hito que consolidará aún más su leyenda: superar la marca histórica de hits de Bob Abreu. Con 2.388 imparables en su cuenta personal, "Astroboy" inicia el año con la mirada puesta en los 2.470 que dejó "El Comedulce".

El camino de Altuve hacia el Olimpo venezolano

La consistencia ha sido la firma de José Altuve desde su debut en 2011. Al comenzar esta campaña, el oriundo de Puerto Cabello se ubica como el cuarto venezolano con más hits en la historia de la MLB, solo por detrás de Miguel Cabrera (3.174), Omar Vizquel (2.877), Luis Aparicio (2.677) y el mencionado Bob Abreu (2.470).

Para alcanzar y superar a Abreu, Altuve necesita conectar 83 hits. Si analizamos su rendimiento reciente, esta cifra no solo parece alcanzable, sino altamente probable para la primera mitad del calendario. A pesar de haber superado ya los 35 años, el camarero ha demostrado que su capacidad para poner la bola en juego se mantiene intacta, promediando más de 150 hits por temporada cuando la salud lo acompaña.

¿Cuándo llegará el hit número 2471?

Si José Altuve mantiene un ritmo saludable de un hit por partido, la histórica conexión podría producirse entre los meses de junio y julio de 2026. Este momento marcaría su ascenso al cuarto puesto de todos los tiempos entre sus compatriotas, dejando atrás la imponente figura de Abreu, quien necesitó 18 temporadas para establecer su registro. Altuve, en su temporada número 16, está demostrando una eficiencia asombrosa.