Prestianni estaría preparando una demanda en contra de Vinicius

Las novedades no dejan de surgir en el denominado 'Caso Prestianni', que quedó configurado luego del cruce que protagonizó el jugador argentino ante Vinicius durante el partido de ida en los playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

En ese compromiso el jugador de Benfica fue acusado por el madridista de haberle proferido insultos racistas, negados en su totalidad por el albiceleste en su declaración ante las autoridades de la UEFA.

Lo cierto es que de ese suceso siguen apareciendo episodios y el más reciente añade una trama a la historia impensada. Se trata de las ideas que estarían rondando la cabeza de Prestianni, con nada más y nada menos que su intención de denunciar a 'Vini'.

¿Por qué Prestianni denunciaría a Vinicius?

La demanda que estaría preparando el argentino contra Vinicius estaría relacionada a una expresión que el jugador merengues habría lanzado en su contra, previo al presunto hecho racista.

Según Gianluca, el futbolista de la 'canaricha' lo llamó "enano" durante el encuentro. Al menos, así lo informó el periódico británico The Times.

Ese insulto tendría su razón de ser en que Prestianni es uno de los jugadores de menor estatura en Benfica, con 1,65 metros. A su vez, desde el mismo medio agregan que -pese a esto- bajo ningún motivo encontraría excusas para eliminar la investigación en su contra.

Hay que recordar que Real Madrid y Benfica definirán esta llave este miércoles 25 de febrero, en la que Gianluca Prestianni -por los momentos- no podrá estar por una sanción provisional de la UEFA, mientras se dictamina realmente lo ocurrido entre ambos futbolistas.