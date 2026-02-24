Bolivia podría pedir cambio de sede en el repechaje por violencia generada en México

Suscríbete a nuestros canales

Los días avanzan y cada vez más se acerca el momento de conocer a los últimos clasificados al Mundial 2026, que saldrán -en parte- del repechaje internacional entre distintas confederaciones, entre ellas Conmebol, con su representante: Bolivia.

Precisamente, del lado boliviano han dejado reacciones en torno a su participación en esta instancia clave ligadas a los hechos violentos que se han presentado en México los últimos días desde el narcotráfico.

En voz de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Futbol, se conoció las nuevas posturas que están solicitando a la FIFA, inclusive con un posible cambio de sede como alternativa.

“La situación en México es crítica, sin embargo, no tenemos alguna información al respecto. Es un torneo de eliminatorias organizado por FIFA, sí que estamos al pendiente y al corriente de cualquier decisión que tome FIFA al respecto”, inició diciendo Costa.

Bolivia pide garantías para el partido

El mandatario detalló que de mantenerse la sede del partido en México, desde su federación solicitarán a la FIFA mayores garantías de seguridad, que evite poner es riesgo a los protagonistas dentro de la cancha.

“Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad, nosotros también estamos tomando todas las previsiones como delegación", dijo.

“La selección boliviana va a tener un partido de despedida en la ciudad de Santa Cruz el próximo 15 de marzo y horas posteriores se tomará un vuelo a Monterrey para iniciar el trabajo de Repechaje”, comentó.

Hay que recordar que Bolivia tiene programado medirse a Surinam en Monterrey el próximo jueves 26 de marzo y de obtener el resultado favorable tendrá que jugar contra Irak por uno de los dos últimos boletos al Mundial 2026.