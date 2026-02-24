Mundial 2026: Una sede de Estados Unidos podría quedar fuera del torneo

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de la FIFA es uno de los eventos más importantes en el mundo del deporte en 2026. Sin embargo, cada ciudad tiene sus propias reglas que deben ser cumplidas para garantizar la sede. Massachusetts por ejemplo necesita un presupuesto de seguridad para afrontar la competición.

Foxborough, Massachusetts tiene exigencias económicas para garantizar operativos policiales en el Gillette Stadium. Sin un acuerdo sobre los fondos de seguridad, las autoridades locales no otorgarán los permisos necesarios, lo que obligaría a FIFA a reubicar partidos cruciales.

Este conflicto logístico evidencia las tensiones financieras entre las ciudades anfitrionas y el organismo internacional. Foxborough, hogar de los Patriots, exige garantías presupuestarias para el control de multitudes y emergencias; una situación clave para los permisos del estadio.

Boston un problema para organizar eventos deportivos

La disputa revive el fantasma de candidaturas previas rechazadas en Boston por los altos costos operativos. Con menos de cinco meses para el pitazo inicial, la organización trabaja contrarreloj para evitar un cambio de calendario inédito. El Mundial 2026 enfrenta su mayor reto hasta ahora.

El rechazo a los Juegos Olímpicos de 2024 sentó un precedente sobre la postura fiscal de la ciudad ante grandes eventos. Las autoridades locales priorizan el presupuesto público sobre las exigencias de la FIFA, generando una tensión que podría dejar al Gillette Stadium sin fútbol internacional este verano.

Si no se alcanza un acuerdo por los ocho millones de dólares solicitados, la logística del torneo sufriría un golpe devastador. La reubicación de un duelo de cuartos de final afectaría los vuelos y reservas de miles de seguidores, evidenciando las grietas organizativas del Mundial 2026.

¿Cuántos juegos se van a llevar a cabo en el Gillette Stadium?

El Gillette Stadium contará con 5 juegos de Fase de Grupos y dos de eliminatorias directa, uno de Dieciseisavos de Final y cerrará su participación en el Mundial 2026 con un juego de Cuartos de final de final: