MLS: El Gillette Stadium se prepara para recibir a dos estrellas del deporte (+Detalles)

La Mayor League Soccer en los últimos dos años ha tenido un gran crecimiento, en cuanto a espectadores y a la calidad de jugadores presentes en el torneo doméstico. Un alto porcentaje de este impacto positivo se debe a la llegada de Lionel Messi en la temporada 2023, procedente del París Saint-Germain.

El vigente campeón del mundo, provocó que enormes celebridades, empresas y patrocinadores se unieran al fútbol estadounidense, consiguiendo que cada estadio donde juega venda todas sus entradas y obtenga buenos beneficios.

Cabe destacar, que el ex futbolista del Barcelona también fue clave para que otras leyendas del deporte y jóvenes promesas acepten continuar su carrera en el territorio americano, como es el caso de Jordi Alba, Luis Suárez, David Martínez o Federico Redondo.

Cada uno de estos detalles, evidencia la magnitud del astro argentino, no sólo como jugador sino también como "un imán de dinero", por lo que, los máximos responsables de la competición quieren aprovechar todo el tiempo que Messi este en la MLS para posicionar a Estados Unidos como una de las mejores ligas de América.

Una jornada histórica

Ahora bien, la próxima fecha de la Conferencia Este de la MLS dejará un hito histórico, que quedará guardado en la memoria de todos los aficionados, puesto que, el New England podrá presumir de haber contado con la presencia de Lionel Messi y de la leyenda de fútbol americano, Tom Brady.

El ex deportista estadounidense, logró meterse en la historia del New England Patriots en su época como profesional, por lo que, la institución "The Revs" tendrá la fortuna de contar también con la "Pulga", cuando enfrente al Inter Miami este sábado en el Gillette Stadium.