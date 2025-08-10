MLB: Pete Alonso iguala el récord histórico de cuadrangulares en la franquicia de los Mets (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 9 de agosto fue una jornada especial para Pete Alonso, a pesar de la derrota sufrida por los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee con pizarra de 7-4.

El poderoso toletero conectó su jonrón número 26 de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, y con ese batazo logró empatar una marca histórica dentro de la franquicia neoyorquina.

Pete Alonso empata a Darryl Strawberry como líder jonronero de los Mets

El cuadrangular de Pete no solo fue un aporte más a su cuenta personal del año, sino que también lo colocó en lo más alto del libro de récords de los Mets. Con 252 jonrones en su carrera, todos conectados con el uniforme de los metropolitanos, Alonso empató a Darryl Strawberry como el máximo jonronero en la historia del equipo.

El batazo histórico llegó en la parte alta del segundo inning, cuando "Polar Bear" enfrentó una recta de Tobias Myers que quedó a la altura de las letras. El primera base no perdonó y envió la pelota a 413 pies de distancia, entre el jardín izquierdo y central.

Foto: AP

Este logro lo consiguió en apenas 963 juegos, lo que lo convierte en el jugador que más rápido ha alcanzado esa cifra dentro de la organización, superando por 146 partidos al legendario Strawberry.

Reacciones del equipo ante el histórico batazo

Carlos Mendoza, mánager venezolano de los Mets, expresó su admiración por el logro de Alonso: "Estamos hablando de una marca difícil de alcanzar, especialmente con la cantidad de grandes jugadores que han vestido este uniforme. Que Pete haya podido igualarla es algo especial para él y para todos nosotros".

Por su parte, Francisco Lindor, quien ha sido compañero de Alonso desde 2021, comentó: “Es uno de los mejores bateadores de poder de esta organización, bueno, el mejor, y también del beisbol. Estoy súper orgulloso de él y me alegra que haya podido presenciar un hito histórico”.