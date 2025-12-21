Doble triunfo: José Gregorio Torrealba cierra con éxito la jornada dominical en Maryland

Suscríbete a nuestros canales

Laurel, Maryland. El jinete venezolano José Gregorio Torrealba destacó en la jornada hípica del domingo en el circuito de Maryland, Laurel Park. El profesional firmó seis montas en la cartelera de nueve carreras y consiguió dos importantes victorias.

Torrealba, quien logró un triunfo el sábado en el mismo óvalo, este domingo volvió a capitalizar y sumó par de victorias más a su cuenta. En esta ocasión, los triunfos resultaron de buen dividendo, lo que benefició al público apostador que sigue al criollo.

Primer Triunfo Sorpresa: Laurel Park Estados Unidos

Torrealba alcanzó su primera victoria en la tercera carrera de la jornada. Condujo al ejemplar debutante Inno Hurry Early, un macho tordillo de dos años, hijo de Editorial en Luna Luna por Malibu Moon. El potro sumó su primera victoria en un recorrido de 1.200 metros. En taquilla, dejó un sorprendente dividendo de $22.60 a ganador, lo que subrayó el acierto del jinete y su equipo.

Posteriormente, en la sexta carrera de la jornada, llevó las riendas del ejemplar States United. Este castaño de cuatro años se impuso en una prueba valorada en $21,450, registró 1:40.31 para los 1.600 metros y dejó en taquilla $9.20 a ganador.

El entrenador Rodolfo Sánchez-Salomón presentó a States United para la divisa de Madison Mattmiller. Este hijo de Runhappy ahora alcanza un récord de cuatro triunfos en 18 presentaciones.

Cifras de la Campaña: 2025 Jinete Venezolano

Con estas victorias, José Gregorio Torrealba totaliza 265 triunfos de por vida en sus tres años de campaña en Estados Unidos. En la temporada actual, el criollo acumula 78 victorias, lo que muestra su consistencia en el circuito.

El jinete venezolano estará de vuelta en Laurel Park luego de pasar la llegada del Niño Dios. Tiene previsto realizar cuatro nuevas montas el 26 de diciembre.