José Gregorio Torrealba se lució en una prueba hándicap por $100,000

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del sábado, el hipódromo de Colonial Downs montó una cartelera de nueve competencias que incluyó dos pruebas de Handicap valoradas por $100,000 cada una, como las más valoradas de la cartelera. El jinete venezolano José Gregorio Torrealba se adjudicó una de ellas con el ejemplar Whenigettoheaven, para el entrenador Nola Ramsey.

José Gregorio Torrealba se lleva un handicap de 100 mil dólares

La octava carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Colonial Downs, ubicado en West Virginia, fue reservada para una carrera tipo handicap valorada por $100,000 en distancia de 1,100 metros en pista de grama, en la cual Whenigettoheaven, con la monta del jinete venezolano José Gregorio Torrealba, se alzó con la victoria en crono de 61”3 para la distancia y dejó en la taquilla un pago de $11,00 a ganador.

Torrealba, a bordo de Whenigettoheaven, siempre se mantuvo detrás de la velocidad, esperando el derecho para hacer correr en firme y lograr alcanzar a los punteros, Going Up y Determined Kingdom, que cedieron en el último medio furlong.

Whenigettoheaven, es un macho castrado de seis años hijo del semental Street Magician en la yegua Heaven Knows What por Holy Bull, propiedad de Kenneth Ramsey, que consigue su séptima victoria en 29 presentaciones, e incrementado una producción a $441,890 en el banco para sus conexiones.

Jose G. Torrealba, con esta victoria llega a 48 triunfos en la temporada y 237 de por vida en campaña de tres años en Estados Unidos. El joven piloto tendrá compromisos este lunes en el festival de carreras que celebra Timonium en Maryland, con cuatro montas. Y regresa en el Opening Day de Laurel Park, este viernes 5 de septiembre, con tres compromisos.