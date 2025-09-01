Mira lo que le ocurrió al ejemplar Galopante considerado uno de los fijos de la reunión 33 de carreras

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada avanzó este domingo 31 de agosto con su jornada habitual de competencias. En esta ocasión, se realizó la trigésima tercera reunión del año que puso fin al segundo meeting.

Donde se disputaron doce competencias sin pruebas selectivas ni de grado, pero con un 5y6 que sigue en su constante crecimiento al punto de casi arribar al millón de dólares en su recaudación.

Galopante: La Rinconada Fijo Reunión 33

El jinete más destacado fue Francisco Quevedo durante la tarde dominical, King Diego, Master Shot y Ambrosia le permitieron al hábil profesional visitar el recinto de ganadores.

La tarde de ayer a la altura de la cuarta carrera de la tanda de las no válidas, se llevó a cabo una competencia para caballos nacionales e importados de 5 y más años, debutantes o no ganadores, donde 10 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $15.000.

El pupilo entrenado por Humberto Correia y propiedad del Stud “Los Audaces”, Galopante, se presentaba a la carrera como uno de los más jugados por el público apostador, principalmente porque venia de arribar en la cuarta casilla en su debut.

Resoluciones: Informe Jinete La Rinconada

La monta del castaño de cinco años que reaparecía luego de 36 días fue por parte del jinete profesional Robert Capriles con 53 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: El jinete ROBERT CAPRILES del ejemplar GALOPANTE N°05, informó que su conducido, en la recta final corrió negado.

El ejemplar ocupó la tercera casilla en carrera ganada por el alazán, King Diego con la monta de Francisco Quevedo.