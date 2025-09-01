¡Triunfo por la puerta grande! Jaime Lugo es el rey del segundo meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Agostó cerró con broche de oro este domingo 31 con la realización de la reunión número 33 en el hipódromo La Rinconada donde 12 competencias formaron parte de la programación sin eventos selectivos de Grado.

El público aficionado estuvo presente para observar y disfrutar de la jornada dominical que comenzó a partir de la 1:15 de la tarde. Lo que se creó un ambiente lleno de emoción en cada una de las tribunas del óvalo de Coche.

Asimismo, esta reunión también sirvió para el cierre del segundo meeting que comenzó el mes de abril del presente año.

Resultados: Jaime Lugo Ganador Segundo Meeting Monto sellado 5y6

En esta jornada, el 5y6 continúa en el brillo de los montos sellados y en esta ocasión la recaudación sigue en completo aumento en cada jornada anterior, lo que demuestra el sólido respaldo de la afición hípica en la trigésima tercera reunión.

Con un total asombroso de Bs 134.341.940,00, esta cifra subraya el creciente entusiasmo y la dedicación hacia las carreras de caballos en La Rinconada, a fin de reafirmar su importancia como un evento fundamental para los hípicos a nivel nacional.

El jinete profesional Jaime “Pocho” Lugo se vislumbró como el campeón del segundo meeting al sumar dos victorias que llegaron por intermedio de la importada Hayes Bay (USA) en la segunda carrera y el tresañero Father Heart en la sexta del programa de la no válida.

Gracias al cierre del segundo meeting así queda la tabla de posiciones: