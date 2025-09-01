Hipismo

Conoce el motivo por el que un jinete aprendiz fue multado en La Rinconada

 La sanción fue producto a los hechos ocurridos en la novena carrera de la reunión 33 en La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 08:49 am
Conoce el motivo por el que un jinete aprendiz fue multado en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo del cierre del segundo meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 31 de agosto con la realización de la reunión número 33 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional  volvió a figurar al ser protagonista por vigésima  jornada consecutiva con montó récord en recaudación.

NOTAS RELACIONADAS

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Aprendiz

En la novena carrera de la tarde, tercera válida programada para la 4:20pm con una nómina de once participantes, carrera especial para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carrera y que a la postre fue una victoria para la alazana de cinco años Linda Bizkaia con Jaime Lugo Jr.

                                          

Sanción: Jinete Aprendiz Multa Reclamo

El jinete aprendiz Julio Moncada iba a bordo de la tordilla de cinco años Boiled Milk que arriba en la tercera casilla y los comisarios proceden a multarlo por reclamo infundado, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

MULTA POR RECLAMO INFUNDADO

Basados en El Reglamento Nacional de Carreras se aplica el articulo Nº253 donde se multa al Jinete JULIO MONCADA por presentar reclamo infundado.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Grandes Ligas Rafael Devers Justin Verlander Walker Buehler
Lunes 01 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo