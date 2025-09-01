Conoce el motivo por el que un jinete aprendiz fue multado en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo del cierre del segundo meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 31 de agosto con la realización de la reunión número 33 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional volvió a figurar al ser protagonista por vigésima jornada consecutiva con montó récord en recaudación.

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Aprendiz

En la novena carrera de la tarde, tercera válida programada para la 4:20pm con una nómina de once participantes, carrera especial para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carrera y que a la postre fue una victoria para la alazana de cinco años Linda Bizkaia con Jaime Lugo Jr.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa Reclamo

El jinete aprendiz Julio Moncada iba a bordo de la tordilla de cinco años Boiled Milk que arriba en la tercera casilla y los comisarios proceden a multarlo por reclamo infundado, tal como se aprecia de las resoluciones publicadas en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

MULTA POR RECLAMO INFUNDADO

Basados en El Reglamento Nacional de Carreras se aplica el articulo Nº253 donde se multa al Jinete JULIO MONCADA por presentar reclamo infundado.