Dividendos populares arrojó el 5y6 de La Rinconada para este domingo 31-8-2025

Con un total de doce carreras, el hipódromo de La Rinconada celebró la reunión 33 de la temporada este domingo 31 de agosto del 2025. Donde el juego del 5y6 de La Rinconada sobrepasó los 130 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 134.341.940,00 de los cuales Bs. 18.807.871,60 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 72.544.647,60.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 séptima del programa, la victoria fue para My Flirting Mate (número 5), con un dividendo de Bs.75,74 a ganador y Bs. 68,15 a placé. Montó José Gilberto Hernández en yunta con César Cachazo, en tiempo para 1.100 metros de 83”.

En la octava carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Magicshadow (USA) (número 3) con la monta de Jonathan Aray; fue ensillada por Gabriel Márquez, y corrió para los colores del stud “Don Rafael V” y dejó crono de 86” para 1.400 metros.

La tercera válida para el 5y6, novena carrera en turno, la ganó Linda Bizkaia (número 1) con el jinete Jaime Lugo Jr., quien recibió las instrucciones de Fernando Parilli, para ganar en crono de 81”3 para 1.300 metros.

En la cuarta válida del 5y6, décima carrera, el triunfo fue para Luigino (número 4) con la monta de Omar Rivas en yunta con Gabriel Márquez. El consentido del stud “Bottini Stable” que abonó Bs. 80,18 y agenció crono de 81”3 para 1.300 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Ambrosia (número 4) se alzó con la victoria con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Fernando Parilli. El consentido del stud “Z.M-Transformers” agenció crono de 92”2.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Sweet Flower (número 4) con la monta de Winder Véliz., para el entrenador Rodolfo Fernández.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 31.540, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs.590,36. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo 6.363 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs.11.288,38