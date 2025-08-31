Conoce el estado de salud de Irad Ortiz Jr., después de la rodada

Suscríbete a nuestros canales

Durante la celebración de la penúltima jornada del Summer Meet en el hipódromo de Saratoga, con un total de 14 carreras, la quinta de la jornada que fue reservada para la Jockey Club Gold Cup (G1) con una bolsa de un millón de dólares, prueba clasificatoria para la Breeders’ Cup Classic, tuvo una partida accidentada, en la cual el jinete boricua Irad Ortiz Jr., sufrió seria lesión.

Irad Ortiz Jr., fue llevado al hospital por dolores

En una partida accidentada donde Irad Ortiz Jr., en su montura Mindframe se cargó violentamente hacia adentro, y luego el ejemplar de Kendrick Carmouche (número 7 - Philles Fogg), hace lo propio cargando contra el Contrary Thinking (#6) y este a su vez contra White Abarrio (#5) provocan que el jinete puertoriqueño Irad Ortiz Jr., pierda el equilibro, y sale despido encima de White Abarrio por unos metros, hasta que Irad, cae a tierra y es golpeado por el mismo Mindframe y Sierra Leone, que iba último en la salida.

En el informe de los comisarios el jinete Kendrick Carmouche, de Philles Fogg indica el jinete “que su caballo bajo un escalón pero que no cree que haya sido el culpable de la rodada de su compañero” Carmouche, resalta que la partida luego fue limpia sin que hubiera ningún faul.

Sin embargo, los comisarios decidieron descalificar al último lugar a Philles Fogg, porque consideraron que fue el causante principal del jinete Irad Ortiz Jr., quien iba sobre Mindframe.

Irad Ortiz Jr., rodó del ejemplar Mindframe, por lo que fue trasladado en ambulancia con dolores en su muñeca izquierda y costillas derecha, trasladado a Albany Med para una evaluación. Todd Pletcher dijo que la primera inspección de Mindframe indica que está bien. "Obviamente, lo revisaremos muy de cerca en el establo, como siempre, y por suerte creo que está bien". según la fuente consultada.