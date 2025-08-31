Leonel Reyes Ramos cierra con todo el Royal Palm Meet con tres triunfos

Suscríbete a nuestros canales

El Royal Palm Meet, un circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida, se realizó el día antes del último de la reunión de primavera-verano. Este sábado se llevaron a cabo once carreras. El jinete campeón de Venezuela, Leonel Reeyes Ramos, destacó en la carta del sábado al obtener tres victorias en siete compromisos de monta, logrando así un total de 61 triunfos en el mitin.

Leonel Reyes Ramos tiene un cierre de mitin victorioso

Las victorias de Leonel Reyes Ramos comenzaron en la tercera, con el ejemplar Gallant Knigt, que estuvo bajo el ensillaje de José Francisco D’Angelo, para llevarse un reclamo de $31,000 en recorrido de 1.000 metros en pista sintética. El ganador representó los colores del propietario Brent Fernung, y dejó un pago de $11,40 a ganador, y un crono final de 57”2. Este castrado hija de St Patrick’s Day, consiguió su segunda victoria en siete presentaciones.

En la cuarta de la cartelera, Leonel Reyes Ramos, le tocó guiar al ejemplar Grand Sticker, que sorprendió en la taquilla con un pago de $10,80 a ganador. Este hembra madura fue presentada por el entrenador zuliano Víctor Barboza Jr., para los colores de Granpollo Stable. La ganadora es una hija de Higher Power, que consiguió su segunda victoria en seis presentaciones. Esta prueba se corrió en distancia de 1.664 metros con registro de 103”3 para pista sintética.

El hat trick llegó en la quinta del programa en yunta una vez más con el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, quien presentó al ejemplar Khozalite, que fue una ligera sorpresa en la taquilla tras arrojar $8,40 a ganador. El ganador corrió la distancia de 1.600 metros en 94”4 en pista de grama. Este macho de dos años, hijo de Khozan, consiguió su primera victoria en dos actuaciones, y corrió con los colores del Half Hollow Stables, LLC y ProRacing Stable LLC.

Leonel Reyes Ramos, con estas victorias llega a 61 victorias en el Royal Palm Meet, de Gulfstream Park, que lo ubica quinto en la tablilla de jinetes. Para este último día de competencia Reyes, lleva siete compromisos de montas.