Bear River se fajó para derrotar al pupilo de Kikito D’Angelo en el Mint Kentucky Turf Sprint de $2 millones

Bear River, el duro competidor de Charles Marquis, tomó el mando en el Mint Kentucky Turf Sprint (G2) de millones de dólares derrotando en gran final al entrenador por José Francisco D’Angelo, Howard Wolowitz, que vendió cara su derrota. Bear River, se ganó un puesto con todos los gastos pagados en el Turf Sprint GII Breeders' Cup en Del Mar el 1 de noviembre.

Bear River se clasifica para la Breeders’ Cup Turf Sprint

Bear River, que había llegado sexto sin excusas ante Howard Wolowitz en el Franklin-Stamps S. (G1) del año pasado, tomó desquite ante el hijo de Munning, para lograr la victoria por estrecho margen en esta oportunidad sobre Howard Wolowitz, que hacía su primera aparición desde su participación en el 1351 Turf Sprint (G2) en Arabia Saudita el 22 de febrero.

Bear River, rápidamente su puso en la delantera para marcar un primer cuarto en :22.42 mientras la potranca Pipsy y el ex ganador del BC Turf Sprint Nobals, lo perseguían muy de cerca, entre tanto Howard Wolowitz con Irad Ortiz Jr., se ubicaban al medio del pelotón.

Bear River, continuó bien a lo largo de cuatro furlongs en :44.69, cuando su jinete James Graham lo exigió a fondo y demostró fuerzas en los finales para demostrar que fue el mejor y llegar a la meta por medio cuerpo en la meta. Howard Wolowitz, que pegado al riel tuvo una atropellada tardía, para escoltar al ganador.

Bear River, sorprendió en la taquilla con un pago de $40,30 a ganador. El crono de la prueba fue de 69”4 para 1.200 metros en pista de grama. Este macho de cuatro años fue presentado por Keith Desormeaux, y que ahora tiene récord de siete victorias en 22 presentaciones con ganancias de $1.698.823 en el banco para su propietario Charles Marquis.