Hijo de California Chrome gana en Gulfstream: Mayor King aporta el triunfo a Antonio Sano

El entrenador venezolano Antonio Sano sumó un nuevo triunfo a su ya impresionante historial en Estados Unidos durante la jornada de carreras de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, como parte del "Sunshine Meet". El criollo, reconocido por ostentar la cifra de más victorias para un preparador venezolano en el país norteamericano, sigue incrementado sus logros.

La victoria se concretó en la tercera carrera de la tarde, un Claiming con premio de $6.250, reservado para ejemplares de tres años y mayores, disputado en una distancia de 1.600 metros. El equino vencedor resultó ser Mayor King, bajo la conducción de la amazona Dalila Rivera y la presentación del propio Antonio Sano.

Mayor King detuvo el cronómetro en un tiempo final de 97.1 segundos (97'1) para el recorrido. El triunfo generó un dividendo a ganador de $10.80, con $5.20 al place y $3.80 al show.

El caballo triunfador es un hijo del campeón pistero y semental California Chrome, cuyo récord pistero incluyó 16 victorias en 27 actuaciones, con conquistas relevantes como el Preakness Stakes (Gr1) en 2014. Su madre, Moojil’s Empire, desciende de Empire Marker. Mayor King alcanzó su sexta victoria en 41 presentaciones cumplidas.

Para el entrenador Antonio Sano, este lauro representa su victoria número 35 del año 2025 y la sexta que consigue en el "Sunshine Meet", actuación que le permite ubicarse entre los diez preparadores con más ganancias en este meeting intermedio en el recinto de Hallandale Beach. Con este resultado, Sano acumula un total de 1.033 triunfos en su carrera en Estados Unidos. Este éxito le acerca a superar la cantidad de 41 victorias alcanzadas durante la temporada 2024.