Mira cómo le fue al hijo de Gun Runner que costó $1.900.000 en su debut en Aqueduct

Este viernes 17 de octubre se realizó Belmont At The Big A en el óvalo de Aqueduct, el cual, contó con una programación de nueve carreras.

Paladín: Debut Belmont At The Big A Aqueduct

En la quinta competencia fue un Maiden Special Weight de 85 mil dólares para ejemplares de dos años, en distancia de una milla en pista de arena (1.600 metros) y con una nómina de ocho competidores.

En esa carrera hizo su debut el alazán Paladin (número 7), con la monta del ganador del Eclipse Award Flavien Prat y entrenado por Chad Brown para los colores del Magnier, Mrs. John, Tabor, Michael B., Smith, Derrick, Brant, Peter M., Smith, Brook T. and Summer Wind Equine, LLC

Al momento de la partida el pupilo de Brown se mantuvo cerca del puntero Silent Scheme (número 6) con parcial de 23’’20 para los 400 metros.

Cuando pasaban los 800 en 46’’48, Paladín pasó al puntero y se vino en duelo con Credit History (número 4). Al giro de la última curva, el conducido por Prat avanzó en una tercera línea por fuera, pero en los metros finales un veloz Renegade (número 3) lo sorprendió por el centro de pista y terminó de liquidar la competencia a pescuezo de Paladín.

El resto de los parciales quedaron en; 1.11’’93 para 1.200 metros, 1.24’’19 para 1.400 metros y culminó en 1.36’’11 para el recorrido de la milla.

Victoria por vía reglamentaria

Posteriormente cuando el dosañero Renegade cruzó la raya automáticamente se vio reflejada la palabra Inquiry (reclamo) en la pizarra motivado a que ambos potros se dieron un tropiezo faltando 100 metros para llegar al espejo.

Luego de un cierto tiempo decidieron subir al primer lugar al hijo de Gun Runner en Secret Sigh por Tapit mientras que Renegade fue bajado al segundo lugar.

Potro más costoso subasta Saratoga 2024

Hay que recordar que este nieto materno de Tapit fue identificado como el Hip 146 y consignado por el agente de ventas de Lane’s End Farm, comprado por M.V Magnier /White Birch por un monto de 1.900.000 dólares, es decir fue el potro más costoso de aquella jornada de subasta.