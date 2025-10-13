¡Entérate de los detalles! Este sábado se correrá el Campeonato Fall Starter en Belmont at the Big A

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 109 caballos han sido inscritos en las 10 carreras del Campeonato Fall Starter, abiertas a caballos que hayan competido con un precio de reclamación preestablecido desde el 1 de julio de 2024. Cada carrera de la serie lleva el nombre de algunos de los caballos de reclamación más populares del circuito NYRA. La cartelera de 11 carreras, que comienza a las 12:10 p. m., cuenta con la inscripción del Sands Point (G2) y bolsa de $200,000.

Belmont at the Big A: Diez carreras y casi un millón de dólares a repartir

El Campeonato Fall Starter comienza en la primera carrera en honor a Glass Ceiling de $90,000, un sprint de 1.300 metros en la cual destaca Passage East de Larry Rabold con Katie Davis en la silla, que busca aprovechar una racha de cinco victorias consecutivas, luego de cinco segundos. La Creme de La Fete de $90,000, será la segunda un sprint de tierra de seis furlongs en la cual Goodasiwonswas, con la monta de Flavien Prat, buscará obtener su cuarta victoria este año, bajo el entrenamiento de Mike Maker para el Paradise Farms, debutará en el BQA corriendo en su novena pista en general.

Curlin's Malibu de la entrenadora Jeanine Cumiskey, llevará en su lomo al jinete Manny Franco, estará presente en el Lone Rock, tercera en turno de $85,000, una prueba de 1.900 metros donde el entrenado por Joe Sharp, llega tras ganar en Colonial Downs, y en donde registró la mejor puntuación de su carrera, con 91 en la Escala de Velocidad Beyer.

Jackson's Dixie de Michael Moriarty, con Dylan Davis encima, con 12 apariciones en este recinto busca mejorar su experimentado récord Big A en la Battle Bling de $80,000, en una milla. Entrenada por Michael Miceli, viene de un quinto lugar en dos actuaciones en junio aquí y regresó para terminar tercero detrás de Army Gal en su última salida.

Tour Jete, con Jaime Rodríguez en el sillín del Paterpop Racing y John Penn hace su segunda actuación desde el reclamo del entrenador Fernando Abreu en la Evvie Jets de $110,000, una ruta de césped de 1.700 metros. La hija de War Dancer, viene un quinto en su última salida. Tiene récord en este meeting de 6 actuaciones para dos triunfos.

La Royal Posse de $75,000, se corre en la sexta. Es un sprint de siete furlongs y está encabezada por JD Factor, con la monta de Jaime Rodríguez. Este castrado hijo de The Factor, no ha salido de la exacta en seis carreras con el entrenador Jamie Ness y ha participado en 11 de 12 carreras este año.

Devil in Disguise, que llevará la monta de Ricardo Santana, Jr., propiedad del SEI Thoroughbreds regresa con poco descanso de un ajustado tercer puesto el 9 de octubre aquí para el Silver Timber de $110,000, un sprint de césped de seis furlongs. El entrenado por Rudy Rodríguez, hará su tercra carrera con este entrenador luego que fuera reclamado en julio.

Dr. Kraft, estará en acción en la novena carrera que será en honor a Be Bullish de $110,000, en una milla. El entrenado por Ilkay Kantarmaci y copropiedad de él, junto con Zilla Racing Stables, Black Jack Racing y Steven Forst, ha aprovechado sus viajes importantes para correr un reclamo opcional de nueve furlongs, criado en el estado, aquí en junio, y un reclamo opcional de una milla, su última salida, el 19 de agosto, en Parx. Dr. Kraft tendrá que derrotar a su compañero de cuadra ganador de stakes, Jackson Heights, con Dylan Davis en el comando. Además, a Light the Way y Emirates Road.

El ganador de stakes de Elkstone Group, Clear Conscience, con el venezolano Javier Castellano, encabeza los $110,000 del Voodoo Song, una ruta de césped en 1.700 metros. El caballo entrenado por Amelia Green es hijo de Blame, registró una mejor marca personal de 91 en la Figura Beyer de Velocidad, al ganar por la nariz en la carrera Kingston, en junio en el Hipódromo de Saratoga.

La tarjeta final del Campeonato Fall Starter (Carrera 11) será con la Tiffany's Taylor de $110,000 y tendrá como rival a vencer a Blossoming Erudite, con la monta de Ricardo Santana, Jr., que está en busca de su cuarta victoria esta campaña en el sprint de césped de seis furlongs. Entrenada por Carlos David para el propietario de Four Tags Stable, es ganadora tres veces en recorrido y distancia.