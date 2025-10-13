El mejor velocista del mundo está listo para la bolsa de 20 millones de dólares australianos este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 18 de octubre, todas las miradas del mundo turfístico estarán puestas en el hipódromo de Randwick, en Australia, donde se disputará el prestigioso Everest (G1). Esta carrera, una de las más importantes y lucrativas del calendario hípico internacional, contará con una bolsa de 20 millones de dólares australianos (13,2 millones de dólares estadounidenses), atrayendo a los mejores caballos, jockeys y entrenadores de todo el mundo para competir por este codiciado premio.

La estrella de Hong Kong ajustó para su compromiso

La superestrella de Hong Kong, Ka Ying Rising, tuvo su primer ejercicio oficial en Australia o Trial como se le conoce a este tipo de briseos que simula una carrera, y lo hizo a menos de dos semanas del Everest (G1) del 18 de octubre, y el entrenador David Hayes confía en que el velocista mejor valorado del mundo estará listo para su objetivo de 20 millones de dólares australianos, unos 13 millones de dólares americanos, aproximadamente.

En una serie estelar de 1000 metros (unos 5 furlongs) en el Hipódromo de Randwick el 7 de octubre, el castrado terminó tercero con el jinete habitual Zac Purton, superado por una cabeza por el ganador de Randwick Guineas (G1), Linebacker, con Overpass a la par. El trío se desmarcó del resto, parando el cronómetro en un preciso :58.39 y corriendo los últimos 600 metros en :33.67.

Ka Ying Rising, invicto en sus últimas 13 carreras y actual favorito para el Everest, no fue presionado por Purton, y en su lugar utilizó la prueba como una puesta a punto después de un mes entre carreras.

Considerado el mejor velocista del mundo este año con una marca internacional de 126, Ka Ying Rising ha ganado 14 de 16 largadas en Hong Kong.

Sus rivales serían por confirmar de los studs más renombrados en Europa; El Godolphin decidió apostar por la potranca Tempted. El Coolmore es una de las organizaciones hípicas más poderosas del mundo, eligieron a War Machine. El caballo elegido por Mulberry Racing, Jedibeel. El Yulong Investments irá con Magic Time y Angel Capital. Y el Premiere confirmó que sus dos primeros equipos, Briasa y Jimmystar, son fuertes contendientes.