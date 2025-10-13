¡Otro campeón se va a la cría! Citizen Bull mejor potro de dos años servirá en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana se ha informado que varios ejemplares, ganadores del Premio Eclipse en años previos, asumirán roles de sementales durante la temporada de monta 2026. Es el caso de Citizen Bull, quien fue campeón en dos años 2024. El Coolmore en Versalles comunicó a través de su sitio web que el hijo de Into Mischief será parte de su grupo de sementales desde la temporada siguiente.

Breeders’ Cup: Citizen Bull irá a la cría luego de su última carrera en las Breeders

El fin de semana se pudo conocer que Citizen Bull, hijo de Into Mischief, campeón juvenil macho de 2024, está listo para el final de su carrera en la Breeders' Cup antes de comenzar su carrera como semental en la granja de Coolmore en Versailles, Kentucky.

Coolmore America anunció que Citizen Bull, el campeón macho de 2 años de 2024, se convertirá en semental en Ashford Stud, ubicado en Versailles, Kentucky, después de su última participación en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), que se llevará a cabo el 1 de noviembre en Del Mar.

Citizen Bull, como tresañero abrió con un triunfo en el Robert B Lewis S. (G3), y ha cerrado con el Shared Belief Stakes en agosto Del Mar, entre estas dos victorias separadas por seis meses, pasó por el Kentucky Derby (G1) con un décimo quinto puesto, y figuraciones en el Santa Anita Derby (G1) y Woody Stephens S. (G1).

Esa ultima victoria en Shared Belief el 31 de agosto, el entrenador Bob Baffert decidió su inscripción para la Breeders' Cup Dirt Mile.

Según, Dermot Ryan de Ashford Stud indicó que Citizen Bull, es el único macho de 2 años ganador del Premio Eclipse por Into Mischief, que formará parte de la plantilla de sementales. Su cruce, proviene entre Into Mischief y Distorted Humor que ya ha sido probado en el semental de Grado 1 Practical Joke, y proviene de la familia del prometedor semental de Ashford Tiz the Law, indicó.