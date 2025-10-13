Entrenador venezolano consigue su primera victoria en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el hipódromo de Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, Florida, fue escenario de un logro destacado en el mundo de las carreras de caballos. El joven entrenador venezolano Eduardo Luces alcanzó una importante hazaña al lograr que su primer ejemplar participara y ganara en una competencia oficial en Estados Unidos.

Gulfstream Park: Eduardo Luces consigue su primera victoria

Esta victoria de Eduardo Luces, marcó su debut triunfal en los circuitos hípicos estadounidenses, consolidando así un paso significativo en su carrera profesional y abriendo la puerta a futuras oportunidades dentro del exigente ambiente de las carreras norteamericanas.

El entrenador Eduardo Luces de 38 años ensilló a su primer ganador en la sexta carrera de la jornada dominical, Vino Santo, que fue guiado por el jinete colombiano José Morelos. Luces, quien actualmente entrena un grupo de tres ejemplares, no participó en carreras en Venezuela, pero trabajó hasta llegar a ser entrenador asistente con Oscar González en el sur de Florida.

Vino Santo, participó en una prueba de reclamo por $24,500 en distancia de 1.664 metros en pista sintética con registro de 100”. En la taquilla arrojó un pago de $6,60 a ganador, $3,60 a placé y $2,40 a show. Corrió para los colores de Yenny Rivera.

Vino Santo, es un macho castrado de cuatro años hijo del semental Bucchero en la yegua Retsina por Imperialism. Con esta victoria totaliza tres triunfos en campaña de seis presentaciones. Eduardo Luces, tendrá la oportunidad de ensilla su segundo ejemplar como entrenador certificado el próximo domingo en Gulfstream Park.

Luces, estará presente en el parque de ensillaje con el ejemplar Guaicapuro en la quinta carrera de la jornada por un reclamo de $24,500 en pista sintética. El jinete de este ejemplar ganador de una carrera hijo de The Factor, será José León.