¡Último minuto! Ha sido suspendida la jornada de este viernes en Gulfstream Park

Hoy el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, confeccionó un programa de nueve carreras sin cortes selectivo. La jornada inicio bajo un fuerte torrencial aguacero con poca visibilidad. Sin embargo, los comisarios autorizaron la partida de las dos primeras carreras.

Las fuertes lluvias y un pronóstico de tormentas eléctricas continuas durante toda la tarde hicieron que Gulfstream Park cancelara el resto de su programa de nueve carreras luego de la segunda competencia el 10 de octubre. Las autoridades debido al mal tiempo tomaron la decisión por precaución para los caballos, los jinetes y los fanáticos.

La lluvia caída durante la noche del jueves obligó a trasladar las tres carreras del viernes programadas en césped a la pista Tapeta, apta para todo tipo de clima. La primera carrera de la jornada fue un triunfo para Peacethrustrength, con un abono de $5 con la monta de Micah Husbands para el entrenador y propietario Saffie Joseph Jr.

En la segunda fue victoria para Carentan, que reembolsó $6 a ganador, con la monta del jinete venezolano Samy Camacho para el entrenador por Carlos David, también en pista de tapeta Tapeta, en crono de 103”1 para 1.664 metros.

Debido a la cancelación las carreras que se corren en relevo como lo son el Sunset Pick 6 y Coast to Coast Pick 5 se trasladarán al sábado 11 de octubre. La hora de inicio de la primera de las 11 carreras del sábado es a las 12:50 p. m., hora del Este.

