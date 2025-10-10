¡Aquí está lo que necesitas saber! El duelo de la semana por 800 mil dólares en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

Otro duelo que se espera para este fin de semana en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, donde dos grandes exponentes de la hípica estadounidense, Fionn y Laurelin, se estarán enfrentando en el Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1) de $800,000. Lo que depara la mayor atención de la gesta turfística en el globo terráqueo.

Keeneland: Fionn y Laurelin un duelo de máxima tensión

Si el éxito contra el líder de la división, Nitrogen, es el factor clave, Fionn se perfila como la potra a batir en la Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1) de $800,000 en Keeneland el sábado. Esta carrera atrajo a nueve potrancas de tres años que se corre a 1.800 metros sobre césped.

Fionn es la única potra que ha vencido a Nitrogen en césped esta temporada. Lo hizo por una nariz en el Belmont Oaks (G1) a principios de julio, una carrera que culminó con victorias por medio cuerpo en el Regret (G3) y el Dueling Grounds Oaks (G3). Cuatro veces ganadora de stakes esta temporada, la única derrota de Fionn esta temporada fue ante Nitrogen en el Appalachian (G2) durante la carrera de primavera de Keeneland.

Sin embargo, Laurelin también merece una gran consideración. La juvenil de Graham Motion ha ganado cuatro stakes consecutivos desde noviembre, incluyendo el Saratoga Oaks (G2) hace dos meses, y tiene un récord perfecto de 5 de 5 en su carrera.

Keeneland: Fionn y Laurelin enfrentan a siete rivales

Las enemigas de Fion y Laurelin, serán: Opulent Restraint, que fue derrotada por menos de un cuerpo por Fionn y Nitrogen en el Belmont Oaks. Candy Quest es otra potra que intenta romper un récord de 0-2 contra Laurelin, y quedó a medio cuerpo de Fionn en el Dueling Grounds Oaks el mes pasado.

Destino d'Oro, compañera de cuadra de Fionn en el establo de Brad Cox, era la favorita en Dueling Grounds Oaks, terminó sexta de 12 cuerpos. Lush Lips, dos veces subcampeón tras Nitrogen durante la primavera. Daisy Flyer y Will Then son difíciles de recomendar por su rendimiento. El único participante europeo en la QE II es Simmering, cuyo rendimiento desde su sorprendente tercer puesto en la clásica 1000 Guineas (G1) en Newmarket deja bastante que desear.

La cartelera de este sábado en Keeneland, se engalana con esta prueba que será en distancia de 1.800 metros en pista de grama y que repartirá $800.000 en premios. El Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1), fue programada para la novena carrera. Hora de salida 5:16 p.m.