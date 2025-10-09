Ex jinete adquirió un potro del semental debutante Jackie's Warrior por $180.000

Suscríbete a nuestros canales

La subasta de yearlings de octubre de Ocala Breeders' Sales concluyó este miércoles 8 de octubre con ganancias generalizadas. Con la finalización de la misma un hijo del semental debutante Jackie's Warrior alcanzó la máxima cifra de la jornada por un valor de $180.000 para el ex jinete Nelson Arroyo, propietario de la firma Arroyo Bloodstock.

Ocala Breeders' Sales Octubre con cifra récord de venta

Un total de 309 caballos cambiaron de manos durante los dos días de venta, con ingresos brutos de $7,267,700, incluyendo ventas privadas, lo que representa un aumento del 27% con respecto al precio bruto del año pasado de $5,724,600, con 297 cabezas vendidas. El precio promedio fue de $23,520, con una mediana de $15,000, un aumento del 22% y el 50%, respectivamente. La tasa de RNA fue del 26%, representando a los 106 caballos que no alcanzaron su reserva.

Un potro del semental de primera generación Jackie's Warrior, consignado como Hip 482 encabezó el último día de la venta de octubre al venderse a Arroyo Bloodstock por $ 180,000.

Hip 482 es hijo del campeón de velocidad 2021, Jackie's Warrior, y de la yegua Broken Dreams, ganadora de stakes de grado. Es madre de cuatro ganadores, incluyendo Caribou Club, ganador de múltiples stakes de grado. El potro fue criado y consignado por Glen Hill Farm.

Arroyo, confirmó a la página de la Ocala Breeders Sale, que “el plan para el potro es traerlo de regreso la próxima primavera para la venta de caballos de 2 años en entrenamiento de OBS en marzo”.