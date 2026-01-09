Así luce Tommy Lee Jones a días de la trágica muerte de su hija Victoria

Suscríbete a nuestros canales

El aclamado actor estadounidense, Tommy Lee Jones, conocido mundialmente por su papel en “Hombres de negro”, fue visto por primera vez en público el pasado 7 de enero tras la devastadora muerte de su hija Victoria.

El retoño menor del actor tenía 34 años y falleció el 1 de enero en unas tristes condiciones que conmocionaron no solo a la familia sino también a todo Hollywood.

Tommy Lee Jones está completamente devastado

Las imágenes captadas en las calles de San Antonio, Texas, muestran a Jones caminando junto a su tercera esposa, Dawn Laurel-Jones, con un semblante claramente afectado por el reciente suceso.

El actor de 79 años lució una camisa a cuadros azules, pantalones beige y zapatos verdes, acompañado de una barba descuidada y lentes de sol, un look que refleja el peso emocional que está cargando en estos momentos.

Testigos describieron al veterano intérprete apoyándose visiblemente en su esposa, con pasos lentos y un caminar que mostró cuán golpeado está por la pérdida. “No es el mismo ahora”, aseguró una fuente cercana.

“Tommy está desconsolado, tiene el corazón roto (…) No es que el trabajo lo ayude, pero ahora mismo no está haciendo nada para distraerse del dolor. Está usando este tiempo para llorar”, agregó el informante.

La tragedia que originó todo

La muerte de Victoria Jones sucedió en la madrugada del 1 de enero en el lujoso hotel Fairmont de San Francisco, donde Victoria fue hallada sin vida. Según informaron, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia sobre una persona inconsciente alrededor de las 02:52 a.m.

Aunque todavía no se ha divulgado de manera oficial la causa de su muerte, el audio de la llamada al 911 clasifica el incidente como un “código 3 por sobredosis y cambio de color”, lo que sugiere una posible intoxicación.

Victoria, hija de Jones con su exesposa Kimberlea Cloughley, tenía una relación compleja con la vida pública y había enfrentado problemas legales en Texas y California relacionados con consumo de sustancias y otros incidentes en los últimos años.