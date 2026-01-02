Hija de actor de "Hombres de negro" es hallada en un hotel sin vida

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada del jueves 1 de enero fue encontrada sin vida Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones. Medios estadounidenses, notificaron que el cuerpo de Bomberos de San Francisco, recibió una llamada de alerta médica en el hotel Fairmont.

Hallada sin vida

Según información recogida en TMZ la mujer fue declarada muerta en el lugar por el Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Forense, tras haber examinado el cuerpo.

Aunque hasta el momento no se conocen otros detalles oficiales y la causa de muerte en plena celebración de Año Nuevo, una fuente explicó al Daily Mail, que en la escena no habían indicios de violencia, ni sustancias y pruebas de qué se pudo haber quitado la vida.

El actor Tommy Lee Jones, conocido por sus papeles en películas como “Hombres de negros” y “Capitán América”, no se ha pronunciado por el doloroso deceso de su hija, fruto del amor que vivió con su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Una pequeña carrera como actriz

La segunda hija del también cineasta y quien ha recibido cuatro nominaciones a los premios Oscar, tuvo pequeñas apariciones como actriz en trabajos como “Hombres de negro 2” y en la serie “One Tree Hill”.

Victoria Kafka Jones nacida el 3 de septiembre de 1991, deja un enorme impacto en Hollywood, por su partida en una fecha de tanta unión y amor.