Will Smith y Jada Pinkett Smith pasean juntos tras confirmar su separación

Después de casi diez meses sin ser vistos juntos en público, Will Smith y Jada Pinkett Smith, finalmente hicieron una aparición frente al mundo que ha generado vuelo en las plataformas digitales.

El pasado 6 de septiembre de 2025, la pareja fue captada saliendo del exclusivo restaurante Nobu en Malibú, California, luciendo coordinados y sonrientes, lo que avivó las especulaciones sobre el estado de su relación que data desde el año 1995.

La complicidad entre Will Smith y Jada Pinkett

El estilismo de la pareja robó mirada. Jada lució un atrevido vestido maxi color nude, con capucha que enmarcaba su icónico rubio platino, mientras combinaba su outfit con elegantes sandalias doradas, lentes de sol y brillantes joyas doradas.

Por su parte, el actor optó por un estilo causa y armonioso. Llevó camiseta blanca a rayas color arena, pantalones cargo en tono tierra, gorra blanca y zapatillas deportivas. El gesto que enterneció a los fans fue ver que él cargó el bolso de Jada mientras se dirigían al auto.

¡Juntos pero no revueltos!

La aparición de las estrellas de Hollywood marca su primer encuentro público desde noviembre de 2024, cuando fueron vistos saliendo de un restaurante en Calabasas, California.

Desde 2016, los padres de Jaden y Willow han mantenido viviendas separadas, aunque siguen manteniendo profunda conexión emocional. “Siguen juntos, pero llevan vidas distintas”, declaró una fuente hace un tiempo.

No obstante, en 2020, ya se había abordado el tema, cuando Jada en un podcast habló de su separación del también cantante y un enredo sentimental que tuvo con un joven 19 años menor que ella.