Jada Pinkett Smith habla sobre el futuro que tendrá su matrimonio con Will Smith

En el mes de octubre, la actriz estadounidense Jade Pinkett Smith se confesó sobre la situación actual del matrimonio que tiene con el actor Will Smith. La nacida en Maryland dejó fríos a los seguidores al revelar que desde el 2016 estaba separada del padre de sus hijos, pero prefirieron mantenerlo en secreto hasta ahora. Fue gracias a la promoción de su libro ‘Worthy’, que Pinkett decidió ponerle punto y final a una “farsa” que durante años fue admirada por el público.

“Cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo, creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona (…) Todavía estamos tratando de descubrir entre nosotros dos cómo ser socios. Y con respecto a cómo presentar eso a la gente, ¿sabes? Y eso no lo habíamos descubierto”, explicó en una entrevista con Hoda Kotb.

Por su parte, el actor reaccionó sobre lo que dijo su todavía esposa, y es que, de acuerdo a una información difundida por The New York Times, diario que recibió un correo del artista, Smith habría dicho que las revelaciones de la madre de sus hijos de una u otra forma lo habían despertado y que entendió que había vivido una vida más al límite de lo que él había imaginado.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional, y puedes perder muy fácilmente tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”, es parte de lo escrito por Will. De igual forma, indicó que JPS es una mujer más “resiliente, inteligente y compasiva de lo que él creía”.

Ahora, Jada vuelve a levantar el polvo al ofrecer nuevos detalles sobre el destino del matrimonio que mantiene con el protagonista de ‘El Príncipe del rap en Bel-Air’. Con el objetivo de ponerle rumbo a su situación sentimental, las estrellas de Hollywood buscan ponerles fin a los rumores sobre qué sucederá con su unión. “Permaneceremos juntos para siempre”, dijo Jada en una previa a su visita a ‘Drew Barrymore Show’. Además, resaltó que, cuando intentaron divorciarse, la cosa no funcionó.

Hace unas semanas, la actriz de Matrix aseguró que no quería divorciarse del hombre con el que se casó hace 27 años. “Prometí que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa, y simplemente no he podido romper esa promesa”, todo esto pese a que, en medio de su separación Pinkett tuvo una pareja.

En el año 2020, Jada reveló que había tenido una relación con el cantante de R&B, August Alsina, esto mientras estaba en una pausa en su matrimonio, o bien como ella lo llamó: "temporalmente" separada.