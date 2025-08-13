Venezuela blanquea a Puerto Rico en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas, el torneo infantil de beisbol más prestigioso del mundo, dio inicio de manera oficial este miércoles 13 de agosto, con un juego entre los representantes de Latinoamérica y Puerto Rico. Por segundo año consecutivo, la responsabilidad de representar al cuadro latino recayó en la Pequeña Liga Cardenales, de Venezuela, quienes han iniciado con el pie derecho.

En una gran actuación colectiva, el cuadro venezolano salió al terreno de juego inspirado, para así propinarle un duro blanqueo a la ofensiva puertorriqueña y llevarse un triunfo sólido, por pizarra de 5-0. De esta manera, Venezuela inicia con el pie derecho su travesía en un torneo en el que tuvo éxito en 2024, al obtener la medalla de bronce.

Venezuela blanquea a Puerto Rico

En el primer juego de esta nueva edición de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, el equipo de Venezuela no tuvo piedad alguna con su similar de Puerto Rico, equipo al que dejaron sin presencia en el marcador a lo largo de los seis innings que duró el compromiso.

La figura del equipo venezolano fue el lanzador, Juan Reyes, quien logró juego completo, al lanzar seis entradas completas de tan solo tres imparables, un boleto, y la enorme e increíble cantidad de nueve ponches. El diestro se vio sólido en la lomita, al salir rápidamente de los pocos problemas que vivió a lo largo del juego. Además, cuando fue necesario, contó con un gran apoyo defensivo que facilitó la tarea.

La otra gran estrella del partido fue el tercera base venezolano, Samuel Castillo, quien se fue de 2-2 con dos dobletes y cuatro carreras impulsadas, además de realizar una auténtica joyita a la defensiva en la esquina caliente, para sellar una actuación bastante completa de su parte.

De esta manera, Venezuela avanza a la segunda ronda de la parte alta de la llave internacional, en donde se medirá al equipo de Canadá el próximo viernes 15 de agosto.