La FIFA cerca de implementar esta nueva regla que cambiaría el fútbol profesional

La FIFA y la IFAB han mostrado interés en una propuesta innovadora de Arsène Wenger sobre la regla de fuera de juego, que podría cambiar el curso del fútbol tal como lo conocemos. Según un reporte de rmc_sport, ambas instituciones están dispuestas a analizar esta sugerencia y, si se aprueba, podría entrar en vigor en la temporada 2026/27 en las diferentes ligas y competiciones del mundo.

La propuesta presentada por Arsène Wenger consiste en modificar el criterio del fuera de juego, de manera que un jugador solo sería considerado en posición adelantada si se encuentra completamente delante de los defensores. Esta idea busca simplificar las decisiones arbitrales y reducir las controversias que suelen generarse por jugadas muy ajustadas. Según Wenger, este cambio podría mejorar la fluidez del juego y hacer que las jugadas se resuelvan de forma más clara.

La propuesta de Wenger no se implementará de inmediato, ya que la FIFA y la IFAB discutirán el tema durante su Asamblea General programada para febrero. Si la propuesta es aprobada, se comenzaría a aplicar a partir de la temporada 2026/27, lo que permitiría tiempo suficiente para que clubes, jugadores y aficionados se adapten a la nueva normativa.

¿Cómo afectaría al fútbol actual?

De ser aceptada, esta nueva versión de la regla de fuera de juego podría generar una mayor fluidez en los partidos, reduciendo las interrupciones por jugadas marginales que a menudo generan frustración. Además, este cambio podría hacer que los jugadores tengan más libertad para desenvolverse en el campo sin tener que preocuparse tanto por el fuera de juego, lo que podría resultar en un fútbol más dinámico y emocionante.

A pesar de los posibles beneficios, la propuesta también podría generar debates sobre el equilibrio entre una mayor justicia en las decisiones arbitrales y la preservación de la esencia táctica del juego. Sin embargo, lo que está claro es que esta propuesta está poniendo sobre la mesa un tema de discusión relevante para el futuro del fútbol.