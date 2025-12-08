La FIFA anuncia un cambio para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

El año 2025 está en sus etapas finales y cada día que pasa sigue acercando su foco a uno de los eventos más respetados en la historia y más seguidos en el mundo: la Copa del Mundo. Pues bien, con relación a la esperada cita internacional la FIFA anunció un cambio de cara al próximo Mundial 2026.

La edición mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá agregará oficialmente una medida que busca favorecer a los principales protagonistas del juego: los futbolista.

Y sí, porque los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos, previstas en la mitad de cada periodo de todos los encuentros. Así lo dio a conocer el máximo organismo futbolístico universal, tras indicar que "en un procedimiento ahora simplificado" los colegiados "pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber".

A su vez, el propio ente aclaró que estos recesos serán un fijo en cada juego y que "no dependen del clima ni de la temperatura", sino que serán ordenadas por los árbitros "en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos".

Para el Mundial 2026 no importará el escenario

La medida contempla ese alcance como resguardo del físico de los jugadores y con la intención de garantizar el buen andar de aquellos futbolistas que garantizan el espectáculo.

“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”, dijo Manolo Zubiria, director del torneo, quien apuntó que "si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro".

Esto no sería lo único que existe sobre la mesa en las discusiones de la FIFA, porque también existen planes para celebrar tres ceremonias inaugurales: una antes de darse el primer compromiso, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica.

A su vez, la otra estaría programada en el Mundial 2026 antes del debut de los otros dos países anfitriones, entonces quedarían para el viernes 12 en Toronto con el duelo entre Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y en cotejo en Los Ángeles con el partido Estados Unidos-Paraguay.